По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок

20 Дек. 11:58 2018-12-20T12:54:38+03:00

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Переполненная пепельница с непотушенной сигаретой на подлокотнике кресла стала причиной пожара и смерти двух человек в Ноябрьске.

По данным следственного комитета ЯНАО, 8 октября 2018 года ранним утром в поселке НГДУ «ХН» города Ноябрьска нетрезвый мужчина, оставил непотушенной сигарету в заполненной окурками пепельнице, расположенной на подлокотнике кресла в кухне, и лег спать. В квартире в это время спали его сожительница и 2-летний ребенок, оставленный женщине под присмотр ее племянницей.

Сигарета стала причиной пожара в квартире. Мужчине удалось спастись, но женщина и ребенок погибли. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате острого отравления окисью углерода.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемый раскаивается в содеянном и активно способствует следствию в раскрытии преступления.