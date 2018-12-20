По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Переполненная пепельница с непотушенной сигаретой на подлокотнике кресла стала причиной пожара и смерти двух человек в Ноябрьске.
По данным следственного комитета ЯНАО, 8 октября 2018 года ранним утром в поселке НГДУ «ХН» города Ноябрьска нетрезвый мужчина, оставил непотушенной сигарету в заполненной окурками пепельнице, расположенной на подлокотнике кресла в кухне, и лег спать. В квартире в это время спали его сожительница и 2-летний ребенок, оставленный женщине под присмотр ее племянницей.
Сигарета стала причиной пожара в квартире. Мужчине удалось спастись, но женщина и ребенок погибли. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате острого отравления окисью углерода.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемый раскаивается в содеянном и активно способствует следствию в раскрытии преступления.