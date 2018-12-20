2018-12-20T11:13:00+03:00
Общество

Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018

Сборная компании «Ростелеком» была представлена в четырех компетенциях
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills-2018 прошёл с 12 по 16 декабря 2018 года в Казани.

В компетенции «Магистральные линии. Строительство и эксплуатация ВОЛП» первое место заняли сотрудники уральского подразделения «Ростелекома»: инженер электросвязи Ямало-Ненецкого филиала Алексей Луцкин (Ноябрьск) и ведущий инженер электросвязи Ханты-Мансийского филиала Вячеслав Бобов (Сургут). Они быстрее и качественнее всех отремонтировали оптику: нашли неисправность и сварили фрагменты кабеля.

В Чемпионате приняли участие 233 конкурсанта и 246 экспертов из 27 регионов Российской Федерации и 14 зарубежных стран, 17 компаний, 40 колледжей и школ, а также 18 вузов. В общей сложности на чемпионате были разыграны 43 золотых, 22 серебряных и 19 бронзовых медалей по 24 компетенциям, среди которых – разработка решений с использованием блокчейн-технологий, роботизированная сварка, сити-фермерство, квантовые технологии, интернет вещей и другие.

Возраст участников делился на несколько категорий: 17-28 лет – учащиеся среднего профессионального или высшего образования, а также сотрудники компаний ИТ-сектора, и юниоры 14-16 лет – учащиеся образовательных учреждений.

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