2018-12-20T09:52:43+03:00
Происшествия

В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы

Одному из преступников нет 18 лет
Алена Кульмухаметова
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Подросток из Надыма получил предложение подзаработать, сидя в Сети. В преступный бизнес он позвал приятеля.

По информации следственного комитета Ямала, осенью 2018 года в городе Надым 17-летний юноша согласился на предложение неизвестного заняться распространением наркотиков. В бизнес он пригласил 18-летнего приятеля.

Юноши договорились между собой и распределили роли. Они должны были получать наркотики крупной партией и расфасовывать их в мелкие партии, а далее организовывать тайники в различных местах на территории города.

Действия юных преступников были пресечены 30 октября, когда нетрезвых юношей на улице задержали сотрудники полиции. В ходе выяснения обстоятельств совершения ими административного правонарушения была установлена их причастность к распространению наркотиков.

В ходе предварительного следствия установлено, что юноши на момент совершения преступления не работали и не обучались. Информация о произошедшем направлена в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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