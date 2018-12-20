На Ямале из–за морозов закрывают зимники

20 Дек. 08:53 2018-12-20T08:53:47+03:00

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Автомобилистам Ямала вновь не воспользоваться зимними дорогами. На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО от 19 декабря в период с 21 по 23 декабря на территории арктического региона вводится режим «Повышенная готовность».

Согласно прогнозам Ямало-Ненецкого ЦГМС температура воздуха в эти даты опустится ниже -40 градусов. В связи с этим проезд по зимнику «Уренгой – Красноселькуп» в эти даты запрещается, а комиссия по вводу в эксплуатацию зимника «Салехард – Надым» переносится на 24 декабря.

На въездах на зимник в обход КПП будут работать экипажи ДПС.

Специалисты призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники – это опасно для жизни. Трассы строящихся зимников еще не подготовлены для проезда автомобилей, в условиях низких отрицательных температур может произойти поломка транспорта. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.