2018-12-20T08:53:47+03:00
Общество

На Ямале из–за морозов закрывают зимники

Ранее переправы не работали по причине оттепели
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Автомобилистам Ямала вновь не воспользоваться зимними дорогами. На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО от 19 декабря в период с 21 по 23 декабря на территории арктического региона вводится режим «Повышенная готовность».

Согласно прогнозам Ямало-Ненецкого ЦГМС температура воздуха в эти даты опустится ниже -40 градусов. В связи с этим проезд по зимнику «Уренгой – Красноселькуп» в эти даты запрещается, а комиссия по вводу в эксплуатацию зимника «СалехардНадым» переносится на 24 декабря.

На въездах на зимник в обход КПП будут работать экипажи ДПС.

Специалисты призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники – это опасно для жизни. Трассы строящихся зимников еще не подготовлены для проезда автомобилей, в условиях низких отрицательных температур может произойти поломка транспорта. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП