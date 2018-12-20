За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП

20 Дек. 08:42 2018-12-20T08:42:32+03:00

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Почти два десятка дорожно-транспортных происшествий произошло в минувшие сутки на Ямале. На этот раз пострадавших и погибших не зарегистрировано.

По данным окружной Госавтоинспекции, на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения автомобилей..

Всего, с начала 2018 года на ямальских дорогах в 5481 зарегистрированном ДТП погибли 40 человек, в их числе 3 ребенка и 585 человек травмированы, в их числе 65 несовершеннолетних.

Отметим, что на Ямале в период с 21 по 23 декабря закрываются зимники из-за сильных морозов. Автовладельцев просят без надобности не выезжать за пределы поселений.