2018-12-20T07:41:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 декабря: морозно и сильный ветер

В округ пришло похолодание
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В Салехарде переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -9 градусов.

В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 7-10 метров в секунду. Температура воздуха: -24, -29 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, вечером снегопад. Ветер северо-западный, юго-западный, южный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -24, -34 градуса.

В Надыме переменная облачность и сильный снегопад. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 5-7 метров в секунду, вечером порывы до 21 метра в секунду.

В Лабытнанги облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -16, - 7 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -28, -31 градусов.

В Муравленко переменная облачность, днём без осадков. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, при порывах вечером до 17 метров в секунду. Температура воздуха: -24, -30 градусов.

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