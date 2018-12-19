Две тысячи литров поддельного алкоголя изъяли полицейские Ямала

19 Дек. 16:06 2018-12-19T16:06:36+03:00

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Всего за неделю, с 29 октября по 07 ноября, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь».

В Новом Уренгое, где в остановленном правоохранителями автомобиле обнаружено более 1 000 бутылок алкогольной продукции, оклеенной федеральными специальными марками с признаками подделки.

Кроме того, алкогольная продукция (водка в количестве 72 бутылки, коньяк в количестве 10 бутылок) с подозрительными федеральными специальными марками обнаружена в помещении одного из магазинов Губкинского.

Также в период проведения мероприятий в Салехарде зафиксированы факты нелегальной реализации алкогольной продукции ночью группой таксистов.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».