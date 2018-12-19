2018-12-19T15:46:42+03:00
Общество

На Ямале растёт количество снегоходов

Происшествий с их участием также становится больше
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Накануне в Ямало-Ненецком автономном округе завершилась профилактическая операция «Снегоход».

Внимание сотрудников службы при осмотре транспортных средств уделялось соблюдению правил регистрации внедорожных автомототранспортных средств и соответствию машин регистрационным данным. Также проверялось наличие необходимых документов, в том числе удостоверений тракториста-машиниста и полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта.

В ходе операции начальниками городских и районных инспекций службы технадзора ЯНАО проверено 675 снегоходов и снегоболотоходов.

Выявлено 151 нарушение, все они оформлены в установленном порядке. Всего проведено 163 рейда, в том числе с участием сотрудников УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Специалисты отмечают, что число снегоходов в округе с каждым годом увеличивается. Сейчас на Ямале зарегистрирован 9 321 снегоход.

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