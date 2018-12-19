На Ямале растёт количество снегоходов
Накануне в Ямало-Ненецком автономном округе завершилась профилактическая операция «Снегоход».
Внимание сотрудников службы при осмотре транспортных средств уделялось соблюдению правил регистрации внедорожных автомототранспортных средств и соответствию машин регистрационным данным. Также проверялось наличие необходимых документов, в том числе удостоверений тракториста-машиниста и полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта.
В ходе операции начальниками городских и районных инспекций службы технадзора ЯНАО проверено 675 снегоходов и снегоболотоходов.
Выявлено 151 нарушение, все они оформлены в установленном порядке. Всего проведено 163 рейда, в том числе с участием сотрудников УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
Специалисты отмечают, что число снегоходов в округе с каждым годом увеличивается. Сейчас на Ямале зарегистрирован 9 321 снегоход.