2018-12-19T15:01:33+03:00
Происшествия

Водитель «Skoda», сбивший девушку на «зебре» в Ноябрьске, был пьян

Она получила тяжелые травмы
Алена Кульмухаметова
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девушка, случилось 18 декабря утром на улице Высоцкого в Ноябрьске.

По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомобиля «Skoda» сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 24-летняя девушка госпитализирована в городскую больницу.

По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в капюшоне, закрывающем обзор проезжей части. Также установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств.

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