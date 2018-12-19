Водитель «Skoda», сбивший девушку на «зебре» в Ноябрьске, был пьян
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девушка, случилось 18 декабря утром на улице Высоцкого в Ноябрьске.
По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомобиля «Skoda» сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 24-летняя девушка госпитализирована в городскую больницу.
По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в капюшоне, закрывающем обзор проезжей части. Также установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств.