На Ямал надвигаются морозы до минус 40 градусов

19 Дек. 14:38 2018-12-19T14:38:34+03:00

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На Ямал приходят сильные морозы. После стойкого плюса жителям округа будет сложно переносить морозы до минус 40 градусов.

Об ухудшении погодных явлений, связанных с понижением температурного режима и усилением ветра, сообщил членам комиссии врио начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрий Александров.

- На ближайшие дни необходимо принять ряд управленческих решений предупредительного характера в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, - подчеркнул Дмитрий Александров.

По словам руководителя ямальского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артёма Кошкина, с 21 по 23 декабря на территории автономного округа ожидается понижение температуры.

- В Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах – до -30-40 градусов. В отдельных районах прогнозируется также метель и гололедно-изморозевые явления, - прокомментировал ситуацию Артем Кошкин.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, окружной комиссией рекомендовано ввести на территории автономного округа для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) режим функционирования «Повышенная готовность» с 21 по 23 декабря.