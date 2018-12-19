За отказ платить алименты ямальца арестовали на 10 дней

19 Дек. 13:32 2018-12-19T13:32:32+03:00

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Мужчина после развода с супругой сразу забыл о своих малолетних детях. Алименты на их содержание он отказывается платить. Долги растут ежемясячно.

Прокуратура Ямальского района установила, что местный житель трудоспособного возраста без уважительных причин не исполнил решение Ямальского районного суда по уплате алиментов в пользу отдела опеки и попечительства администрации Ямальский район на содержание двух несовершеннолетних детей и даже был арестован за уклонение от уплаты на 10 суток.

Несмотря на привлечение к административной ответственности мужчина не трудоустроился и продолжил уклоняться от содержания несовершеннолетних детей. Общая сумма неуплаченных средств составила 115 335 рублей.

За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно в отношении горе-отца возбуждено уголовное дело.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.