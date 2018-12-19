Открыт зимник «Уренгой – Красноселькуп», на ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» повысили тоннаж

19 Дек. 12:48 2018-12-19T13:35:52+03:00

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Оттепель и метель стали причиной закрытия зимника «Уренгой - Красноселькуп». Несколько дней автомобилисты ожидали въезда на сезонную дорогу. С 10:00 часов 19 декабря проезд для полноприводного транспорта общей массой до 30 тонн был открыт.

Также с 11:00 часов 19 декабря повышен тоннаж на ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги». Сейчас на ледовую трассу допускаются все виды тарнспорта общей массой до 10 тонн.

Специалисты отмечают, что временно закрыта полоса движения №3. Движение автомобилей осуществляется по полосам №1 и №2.

Работы на остальных трёх зимниках регионального значения продолжаются. Зимник «Салехард – Надым» готовится к открытию с 21 декабря, «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) с 28 декабря. Открытие трассы «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» откладывается до января в связи с тем, что дорожники не могут начать работы из-за низкой толщины льда. Напомним, что трасса этой зимней дороги более чем на 90% проходит по льду реки, а толщина льда в настоящее время составляет всего 30 см. Тяжёлая спецтехника не может выйти на лёд для работы.