2018-12-19T13:35:52+03:00
Общество

Открыт зимник «Уренгой – Красноселькуп», на ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» повысили тоннаж

Похолодание запустить переправу 19 декабря
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Оттепель и метель стали причиной закрытия зимника «Уренгой - Красноселькуп». Несколько дней автомобилисты ожидали въезда на сезонную дорогу. С 10:00 часов 19 декабря проезд для полноприводного транспорта общей массой до 30 тонн был открыт.

Также с 11:00 часов 19 декабря повышен тоннаж на ледовой переправе «СалехардЛабытнанги». Сейчас на ледовую трассу допускаются все виды тарнспорта общей массой до 10 тонн.

Специалисты отмечают, что временно закрыта полоса движения №3. Движение автомобилей осуществляется по полосам №1 и №2.

Работы на остальных трёх зимниках регионального значения продолжаются. Зимник «Салехард – Надым» готовится к открытию с 21 декабря, «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) с 28 декабря. Открытие трассы «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» откладывается до января в связи с тем, что дорожники не могут начать работы из-за низкой толщины льда. Напомним, что трасса этой зимней дороги более чем на 90% проходит по льду реки, а толщина льда в настоящее время составляет всего 30 см. Тяжёлая спецтехника не может выйти на лёд для работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП