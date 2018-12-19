2018-12-19T11:55:18+03:00
Общество

Жители Ноябрьска «гуляют» во дворе с детьми, не выходя из дома

На помощь в воспитании детей пришли технологии
Алена Кульмухаметова
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Фото с портала администрации города НоябрьскФото с портала администрации города Ноябрьск
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Родители не всегда находят время, чтобы прогуляться с детьми на игровой площадке. Жителям Ноябрьска теперь вовсе не нужно отрываться от домашних хлопот, чтобы «прогуляться» во дворе со своими чадами.

По информации администрации Ноябрьска, в этом году в рамках проекта «Городская комфортная среда» в городе оборудовано шесть многофункциональных площадок. Новые зоны отдыха для детей и взрослых размещены возле школ №№ 9, 12, 13, микрорайонах: 3 и Вынгапуровский, а также поселке Железнодорожников.

Новые аттракционы очень востребованы, на площадках всегда много ребятни.

У мам и пап Ноябрьска есть возможность контролировать своего ребенка с помощью гаджета – компьютера, планшета или мобильного телефона. Для этого всего лишь надо зайти на официальный сайт администрации Ноябрьска, в раздел «Комфортная городская среда» - «Видеонаблюдение» и включить трансляцию камер из той площадки, на которой в данный момент находится ребенок. Многие уже оценили удобство данного ресурса.

Отметим, в этом году Ледовый городок вновь взяли под наблюдение, также закончен монтаж камер в городском парке. Напомним, здесь уже очень скоро появится площадка с ледовыми аттракционами и каток.

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