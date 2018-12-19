В Тюмени подвели итоги областного конкурса сочинений «Герои живут вечно»

19 Дек. 11:28 2018-12-19T11:28:44+03:00

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Подведены итоги областного конкурса сочинений «Герои живут вечно», состоявшегося в г Тюмени при поддержки правительства Тюменской области и АО «Транснефть – Сибирь».

Награждение активных участников творческого состязания состоялось в Тюменском колледже искусств на ежегодном «Фестивале победителей» 18 декабря 2018 года.

Цель конкурса сочинений «Герои живут вечно» – сохранение памяти о погибших защитниках Отечества. Организаторами патриотического мероприятия выступили департамент образования и науки Тюменской области, Тюменское региональное отделение Национального благотворительного фонда совместно с акционерным обществом «Транснефть – Сибирь».

Конкурс сочинений проводился в школах Тюменской области. Героями литературных работ стали солдаты и офицеры, павшие при защите Отечества в локальных вооруженных конфликтах современности в Афганистане и на Северном Кавказе.

В 2018 году участие в конкурсе, проводимом в три этапа, приняли ученики 9-11 классов общеобразовательных учреждений из 23-х населенных пунктов Тюменской области. Пятьдесят лучших работ были представлены на рассмотрение областному жюри, которое признало победителями 21 участника. Победители получили право пройти по улицам областного центра с портретом своего героя в колонне «Бессмертного батальона Тюмени» на традиционной встрече матерей и вдов погибших военнослужащих.

Дипломы победителям были вручены в этот же день на торжественном приеме, посвященном Дню Героев, в тюменском дворце культуры «Нефтяник». Еще восемь участников конкурса отмечены грамотами департамента образования и науки Тюменской области и Тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда.