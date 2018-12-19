2018-12-19T11:03:27+03:00
Происшествия

Мошенница «развела» жителя Салехарда на 25 тысяч рублей

Она подключила мобильный банк на свой номер телефона
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Наивный житель Салехарда ждал пополнения счёта на банковскую карту, вместо этого, он потерял собственные сбережения. Мужчина обратился в полицию.

Полицейским мужчина сообщил, что незнакомая ему ранее женщина присвоила 25 тысяч рублей.

Ранее 14 декабря салехардец разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже своей квартиры. Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая пояснила, что хочет приобрести его квартиру готова внести залог за квартиру. Затем в ходе телефонного разговора она попросила пройти к ближайшему банкомату, для того чтобы перевести деньги. Потерпевший проследовал к банкомату, где под диктовку злоумышленницы подключил услугу «Мобильный банк» к чужому абонентскому номеру. Через некоторое время с банковской карты произошло списание 25 тысяч рублей, после чего мужчина решил обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП