Мошенница «развела» жителя Салехарда на 25 тысяч рублей
Наивный житель Салехарда ждал пополнения счёта на банковскую карту, вместо этого, он потерял собственные сбережения. Мужчина обратился в полицию.
Полицейским мужчина сообщил, что незнакомая ему ранее женщина присвоила 25 тысяч рублей.
Ранее 14 декабря салехардец разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже своей квартиры. Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая пояснила, что хочет приобрести его квартиру готова внести залог за квартиру. Затем в ходе телефонного разговора она попросила пройти к ближайшему банкомату, для того чтобы перевести деньги. Потерпевший проследовал к банкомату, где под диктовку злоумышленницы подключил услугу «Мобильный банк» к чужому абонентскому номеру. Через некоторое время с банковской карты произошло списание 25 тысяч рублей, после чего мужчина решил обратиться в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».