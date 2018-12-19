2018-12-19T09:35:40+03:00
Общество

Подведены итоги работы за 2018 год по реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

Вся изменения рассчитаны на три года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Накануне в Салехарде в правительстве ЯНАО заслушали доклад ООО «Уренгойаэроинвест» об итогах деятельности за 2018 год в соответствии с концессионным соглашением на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию аэропортового комплекса в городе Новый Уренгой.

Напомним, в марте 2018 года между Правительством ЯНАО и ООО «Уренгойаэроинвест» заключено Концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию аэропортового комплекса в Новом Уренгое. С сентября 2018 года «Уренгойаэроинвест» осуществляет функции оператора новоуренгойского аэропортового комплекса.

За это время концессионером получены все необходимые лицензии и сертификаты для обеспечения работы аэродромного комплекса; приняты в собственность все здания и сооружения; принят на работу персонал в количестве 734 человек; разработан и согласован с департаментом транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО мастер-план развития аэропорта, технические задания на проектирование нового здания аэровокзала и реконструкцию аэропортового комплекса.

Реконструкцию аэропорта планируется проводить в два этапа. На первом этапе Концессионер обязан в течение 3,5 лет провести реконструкцию здания аэровокзала, реконструировать взлётно-посадочные полосы и другие составляющие аэропортового комплекса. Второй этап предполагает расширение аэровокзала, открытие международного воздушного сообщения и организацию пункта пропуска через государственную границу. Главным условием начала реализации второго этапа является повышение пассажиропотока до 1,450 млн пассажиров в год. Работы должны быть выполнены в трёхлетний период с момента достижения этого показателя.

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