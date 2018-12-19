На Ямале судят мошенника из Кургана, обманувшего 35 жителей Нового Уренгоя

19 Дек. 08:59 2018-12-19T08:59:15+03:00

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Раскрыть серию преступлений удалось полицейским Нового Уренгоя. Мужчина обманывал горожан. Сумма ущерба составила 330 тысяч рублей.

Так, в августе 2017 года в полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница, которая заявила, что неизвестный создал в социальной сети дубликат страницы ее знакомой и попросил в долг 17 800 рублей. Полагая, что отправляет деньги своей знакомой, она выполнила просьбу. Затем ей стало известно, что это обман, и обратилась в полицию. В ходе проведения работы полицейскими установлено, что интернет-мошенник обманным путем получил более 330 тысяч рублей от 35 жителей города.

В декабре 2017 года оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался житель Курганской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследованы и направлены в суд.

В декабре 2018 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения и штраф в размере 20 тысяч рублей.