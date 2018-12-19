За минувшие сутки на Ямале в 12 ДТП пострадал один человек

19 Дек. 08:43 2018-12-19T08:43:30+03:00

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Переломы получила женщина прямо на «зебре». Водитель не заметил ноябрянку и не успел затормозить.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, ДТП случилось 18 декабря около половины седьмого утра на улице Высоцкого в Ноябрьске. Водитель «Skoda» сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована с тяжёлыми травмами.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5463 зарегистрированных ДТП погибли 40 человек, в их числе 3 ребенка и 585 человек травмированы, в их числе 65 несовершеннолетних.