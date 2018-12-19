Новогоднее чудо: Ямал посетил настоящий Дед Мороз
Это доказывает видео, набирающее в соцсетях популярность [видео]
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Чудеса под новый год действительно случаются. И это доказывает видео, набирающее в соцсетях популярность.
Сотрудники телевизионной команды приехали на съемки и обнаружили весьма странный объект, который стремительно умчался в даль.
Приглядевшись внимательно, съемочная группа обнаружила, что это был Дед Мороз, причем самый настоящий! Непонятно как он оказался возле нефтеналивного терминала Ворота Арктики. Волшебство, не иначе!
НА ЯМАЛЕ ЗАМЕТИЛИ НАСТОЯЩЕГО ДЕДА МОРОЗА.