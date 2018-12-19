Новогоднее чудо: Ямал посетил настоящий Дед Мороз

19 Дек. 08:18 2018-12-19T08:23:05+03:00

Это доказывает видео, набирающее в соцсетях популярность [видео]

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Чудеса под новый год действительно случаются. И это доказывает видео, набирающее в соцсетях популярность.

Сотрудники телевизионной команды приехали на съемки и обнаружили весьма странный объект, который стремительно умчался в даль.

Приглядевшись внимательно, съемочная группа обнаружила, что это был Дед Мороз, причем самый настоящий! Непонятно как он оказался возле нефтеналивного терминала Ворота Арктики. Волшебство, не иначе!