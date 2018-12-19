На Ямале готовятся к опережающей подготовке кадров

19 Дек. 07:54 2018-12-19T07:54:15+03:00

Округ может делиться с опытом с другими регионами

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Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников отметил значимость подписания соглашения с Агентством стратегических инициатив по реализации на Ямале регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста с 2019 года.

- Важно, что в округе ведётся работа с проектом «Рабочие кадры для Арктики», в содержание которого включены все основные положения кадрового стандарта. Ключевыми мероприятиями являются – развитие движения «Ворлдскиллс Россия», проведение демонстрационного экзамена совместно с предприятиями, включение работодателей в управление подготовкой кадров, - отметил Алексей Ситников.

Положительно оценено сотрудничество с филиалом компании «Газпром нефть» в Муравленко по работе корпоративного ресурсного учебного центра на базе Муравленковского многопрофильного колледжа.

По мнению руководителя департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив Юлии Ханьжиной, Ямал имеет достаточный опыт по опережающей подготовке кадров и готов к новому этапу в развитии – трансляции практики среди других регионов страны.