Погода на Ямале 19 декабря: морозно и ветрено

19 Дек. 07:21 2018-12-19T07:21:23+03:00

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В Салехарде ясная погода и без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -20 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность и незначительные осадки. Ветер северо-западный, западный 7-9 метров в секунду, при порывах до 16 градусов. Температура воздуха: -21, -26 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный 11-15 метров в секунду. Температура воздуха: -26,- 23 градуса.

В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха: -17, - 22 градуса.

В Лабытнангах ясно и без осадков. Ветер восточный, северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -18 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха: -26, -28 градусов.

В Муравленко переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 8-14 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -27 градусов.