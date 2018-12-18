АО «Транснефть – Сибирь» приняло в эксплуатацию диспетчерский тренажер

18 Дек. 15:46 2018-12-18T15:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В АО «Транснефть – Сибирь» приняты в промышленную эксплуатацию два образца диспетчерского тренажера в рамках программы технического перевооружения.

Комплекты тренажеров установлены в диспетчерском управлении аппарата управления акционерного общества и на базе Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, который является основной площадкой для повышения квалификации работников нефтепроводной отрасли.

Монтажные работы начались в апреле 2018 года. Тренажер диспетчера состоит из сервера, коммутатора, автоматизированных рабочих мест (АРМ) обучаемого, «Гидроуклон», администратора, инструктора, видеопанелей, лазерного многофункционального устройства. Тренажер диспетчера способен решать 1276 вариантов учебно-тренировочных задач.

Все управляющие диспетчеры АО «Транснефть – Сибирь» должны проходить обучение практическим навыкам на тренажере как при приеме на работу, так и в процессе дальнейшей трудовой деятельности, а также при повышении квалификации в корпоративном учебном центре – Тюменском нефтепроводном колледже.

Кроме того, согласно требованиям отраслевого регламента «Организация подготовки диспетчерского персонала по производственной деятельности на диспетчерском тренажере для системы нефтепроводов», все управляющие диспетчеры организаций системы ПАО «Транснефть» обязаны ежеквартально проходить противоаварийный тренинг на тренажере. В ходе тренинга отрабатываются навыки работы в штатных ситуациях (пуск/остановка технологического участка магистрального трубопровода, переход с режима на режим по технологическим участкам, производство переключений на линейной части или в технологии нефтеперекачивающих станций). Также отрабатываются действия в различных нештатных ситуациях. Раз в год каждый управляющий диспетчер обязан пройти тренинг в режиме «подтверждение компетенции», который включает как отработку учебно-тренировочных задач, так и теоретическую проверку знаний нормативно-технической документации.

Использование тренажера в работе позволяет выработать единый подход к порядку подготовки диспетчерского персонала, изучению методов безаварийной работы, повышению уровня профессиональных знаний диспетчерского персонала, внедрению передовых и высокопроизводительных методов труда.