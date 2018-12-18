2018-12-18T15:24:39+03:00
Общество

В Халясавэе вводят в эксплуатацию новый многоквартирный дом

Жителям дома будет тепло даже в суровые северные зимы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Жилой многоквартирник получил разрешение на ввод в эксплуатацию в посёлке Халясавэй Пуровского района. В трёхэтажном доме – 39 квартир общей площадью.

По информации портала правительства ЯНАО, из них в 32 жилых помещения переедут жители аварийных домов. Сейчас идёт процедура подписания акта приёмки квартир у застройщика, после чего Фонд передаст жильё органам местного самоуправления, а ямальцы получат долгожданные ключи.

Для комфорта будущих жильцов квартиры в доме сдаются в чистовой отделке. Особенности строительства подходят для условий Крайнего Севера, соответствуют всем нормам и требованиям, а жителям дома будет тепло даже в суровые северные зимы.

В настоящее время на Ямале строится 288 многоквартирных домов общей площадью 697,5 тыс. м2. С начала года в регионе ликвидировали уже 52 тыс. м2 аварийного жилья, в новые квартиры переехали 1 484 семьи.

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