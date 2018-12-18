2018-12-18T14:59:50+03:00
Происшествия

Трое ямальцев перевели деньги взломщикам страничек соцсетей

Преступление мог остановить всего один звонок
Алена Кульмухаметова
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Ямальцы переводят деньги по просьбе знакомых, даже не удосужившись перезвонить знакомым. После обманутые жители округа идут в полицию.

Так, 15 декабря в полицию обратился житель Нового Уренгоя с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что в социальной сети с профиля его знакомой пришло сообщение с просьбой одолжить 11 тысяч рублей. Мужчина, будучи уверенный в том, что эта просьба поступила от знакомой, перевел на указанный злоумышленником счет указанную сумму. В этот же день еще двое новоуренгойцев попались на эту же схему мошенничества, переведя злоумышленникам денежные средства в сумме 10 тысяч рублей и 3 500 рублей.

По данным фактам следственным отделом и отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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