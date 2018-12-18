2018-12-18T14:45:41+03:00
Спорт

В Новый Уренгой в гонках на снегоходах участвовали 70 спортсменов

Зимние виды «экстрима» очень популярны в городе
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Новый УренгойФото с сайта администрации города Новый Уренгой
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Один из самых зрелищных и ожидаемых событий накануне состоялось в Новм Уренгое – гонки на снегоходах.

По данным администрации города, во всероссийских соревнованиях «Кубок по кроссу на снегоходах памяти Андрея Ушакова», Чемпионате и Первенстве Ямало-Ненецкого автономного округа по кроссу на снегоходах, Чемпионате города приняли участие шесть команд: три команды из Нового Уренгоя (СТК «Ямбург», «Норд», «Факел»), а также представители Муравленко, Надыма и Сургута – в целом около 70 спортсменов.

Отметим, что зимние виды «экстрима» очень популярны в Новом Уренгое: снегоходным спортом занимаются и взрослые, и дети.

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