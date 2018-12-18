2018-12-18T13:20:24+03:00
Общество

На Ямале проверяют магазины с пиротехникой

Она должна быть безопасной
Алена Кульмухаметова
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В преддверии новогодних праздников во всем округе общественники проводят рейды по магазинам, реализующим пиротехнику.

Так, народные контролеры Тарко-Сале проверили соблюдение правил хранения и реализации продукции, наличие сертификатов соответствия и сроки годности.

Отмечается, что витрины таких магазинов должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые действия кроме визуального осмотра. Также во всех магазинах, осуществляющих продажу ракетниц и бенгальских огней, должны присутствовать средства противопожарной защиты – сигнализация и огнетушители.

- Отрадно, что в проверенных нами магазинах соблюдены все правила пожарной безопасности, а также имеются соответствующие сертификаты и лицензии, - отметила участник рейда Наталия Суховей.

Активисты «Народного контроля» пояснили, что при покупке пиротехники следует обращать внимание на инструкцию, которая обязательно должна быть на русском языке. Кроме того, на упаковках легальных изделий должен быть указан номер ГОСТа. Опасность пиротехники недооценивается многими – неправильное ее использование может привести к серьезным последствиям.

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