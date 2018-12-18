На Ямале объявлено штормовое предупреждение

18 Дек. 12:04 2018-12-18T12:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 декабря, в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах ожидается усиление ветра с порывами 21-26 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО.

Спасатели советуют автолюбителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, а также воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

Служба МЧС рекомендует ямальцам соблюдать осторожность и быть внимательными во избежание происшествий. В случае возникновения непредвиденных ситуаций сообщать экстренной службе по телефону 101.