2018-12-18T11:25:32+03:00
Общество

Число партнеров программы «Бизнес без купюр» от Сбербанка растёт

Карта предназначена для предпринимателей
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Западно-Сибирский банк Сбербанка продолжает расширять перечень партнеров по кредитной карте «Бизнес без купюр». Карта предназначена для предпринимателей – представителей сегмента малого и микробизнеса, позволяет владельцу пользоваться кредитными средствами банка без выплаты процентов в рамках установленного лимита и срока возврата. При этом владелец карты получает преимущество в виде увеличенного срока беспроцентной рассрочки при расчетах у партнеров – со стандартных 50 до 80 дней, в зависимости от действующего соглашения.

Сегодня партнерами по кредитной карте «Бизнес без купюр» на территории Тюменской области являются такие компании, как: ООО "АЗС-Н1", ООО "АЗС-Н3", ООО "Еврошкола", ООО "Автоцентр-Тюмень", ООО "Премьер Авиа", ООО Принцип-Т, ООО "Гостиница Славянская", ООО "ТТК", ООО "Пилипака и Компания", АО ПКФ "Спецмонтаж-2".

На территории Омской области партнерские соглашения заключены с ПСК "Омскдизель", АО "Омск РТС", ООО "Гостиница Аврора", ООО "Центр запасных частей", ООО "Сибирская база", ООО "Кузя-Продукты" и с предпринимателями ГК "Парфюм-Лидер».

- Мы видим интерес к данному партнерскому проекту со стороны компаний – поставщиков товаров и услуг. В настоящее время Западно-Сибирским банком Сбербанка достигнуты договоренности об участии в проекте «Бизнес без купюр» со стороны ряда других региональных компаний, ведутся переговоры с потенциальными участниками программы, – прокомментировала директор управления транзакционного бизнеса Западно-Сибирского банка Сбербанка Людмила Орлова.

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