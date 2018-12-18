2018-12-18T11:04:23+03:00
Общество

В Лабытнангах на бульваре Дзержинского появятся прогулочные и велосипедные дорожки

В голосовании по благоустройству участвуют все желающие
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города ЛабытнангиФото с сайта администрации города Лабытнанги
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Дизайн-проекты общественных территорий, благоустройство которых горожане предложили осуществить в будущем году, представила жителям Семи лиственниц команда экспертов во главе с градоначальником Мариной Тресковой.

Так, благодаря планируемому благоустройству бульвара Дзержинского центральная улица Гагарина будет связана единой пешеходной зоной с объектами благоустройства, созданными в 2018 году: сквером Студенческим, стадионом «Арктика» и парком Юбилейным. Постепенно город Лабытнанги станет единой «территорией комфорта» для всех жителей.

По задумкам проектировщиков, согласованным с жителями города, бульвар Дзержинского подарит лабытнангцам прогулочные и велосипедные дорожки, а также уютные уголки отдыха с оригинальными малыми архитектурными формами, плоскостным фонтаном, разноуровневым освещением и озеленением.

Кстати, в следующем году будут проведены работы и по озеленению парка «Юбилейный». Над схемой высадки растений работали в тандеме общественники и учёные Арктического научно-исследовательского стационара.

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