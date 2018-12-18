До конца недели могут открыть зимник «Салехард – Надым»

18 Дек. 10:43 2018-12-18T10:43:58+03:00

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Зимник «Салехард – Надым» планируется открыть для движения транспорта массой до 5 тонн до конца недели, сообщил первый заместитель директора дорожной дирекции ЯНАО Денис Конев на рабочем совещании в понедельник, 17 декабря.

- Работы по устройству зимника «Салехард – Надым» завершаются. Подрядчик ООО «ДорРемСтрой» готовится открывать его с 20-22 декабря. Комиссия по освидетельствованию ледовых переправ и оценке готовности ко вводу будет работать на зимнике в эти даты. Следующим на очереди стоит зимник «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги». Подрядчик готовит его к сдаче в эксплуатацию на 27-28 декабря, - отметил он.

Для устройства полотна проезжей части зимника необходимы устойчивые отрицательные температуры.

На зимнике «Салехард – Надым» завершается устройство проезжей части, выполнено порядка 91% всех работ. Отметим, в этом году протяжённость зимника сократится на 15,5 км и составит 161,1 км.

На зимнике «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)» продолжаются работы по устройству проезжей части и намораживанию ледовых переправ, вешкование трассы. Установлены КПП в районе Лабытнанги, сёл Мужи и Азовы.

На зимнике «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» ведётся вешкование трассы. Начать работы по устройству проезжей части пока не удаётся в связи с малой толщиной льда. Напомним, около 95% трассы зимника проходит по льду, минимальная толщина которого сейчас составляет 28 см. Такой толщины льда недостаточно для работы тяжёлой техники. Отметим, что безопасная толщина льда для движения легковых авто массой до 3,5 тонн – свыше 34 см.

Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыт для движения всех видов автомобилей с 22:00 16 декабря в связи с повышением температуры воздуха до +1 С° и метелью. Зимник откроется после расчистки перемётов и восстановления проезжей части.