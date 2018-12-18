2018-12-18T10:43:58+03:00
Общество

До конца недели могут открыть зимник «Салехард – Надым»

Всё зависит от погодных условий
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Зимник «СалехардНадым» планируется открыть для движения транспорта массой до 5 тонн до конца недели, сообщил первый заместитель директора дорожной дирекции ЯНАО Денис Конев на рабочем совещании в понедельник, 17 декабря.

- Работы по устройству зимника «Салехард – Надым» завершаются. Подрядчик ООО «ДорРемСтрой» готовится открывать его с 20-22 декабря. Комиссия по освидетельствованию ледовых переправ и оценке готовности ко вводу будет работать на зимнике в эти даты. Следующим на очереди стоит зимник «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги». Подрядчик готовит его к сдаче в эксплуатацию на 27-28 декабря, - отметил он.

Для устройства полотна проезжей части зимника необходимы устойчивые отрицательные температуры.

На зимнике «Салехард – Надым» завершается устройство проезжей части, выполнено порядка 91% всех работ. Отметим, в этом году протяжённость зимника сократится на 15,5 км и составит 161,1 км.

На зимнике «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)» продолжаются работы по устройству проезжей части и намораживанию ледовых переправ, вешкование трассы. Установлены КПП в районе Лабытнанги, сёл Мужи и Азовы.

На зимнике «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» ведётся вешкование трассы. Начать работы по устройству проезжей части пока не удаётся в связи с малой толщиной льда. Напомним, около 95% трассы зимника проходит по льду, минимальная толщина которого сейчас составляет 28 см. Такой толщины льда недостаточно для работы тяжёлой техники. Отметим, что безопасная толщина льда для движения легковых авто массой до 3,5 тонн – свыше 34 см.

Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыт для движения всех видов автомобилей с 22:00 16 декабря в связи с повышением температуры воздуха до +1 С° и метелью. Зимник откроется после расчистки перемётов и восстановления проезжей части.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП