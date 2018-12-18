Ямалец поверил фотографии подруги и отдал десять тысяч неизвестным

18 Дек. 10:01 2018-12-18T10:01:10+03:00

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Взломщики соцсетей неплохо зарабатывают на доверчивых ямальцах. Деньги они выманивают в долг от лица их знакомых.

Пуровские полицейские сообщают, что на страницу местного жителя в социальной сети поступило сообщение от его знакомой с просьбой одолжить ей 10 800 рублей. Будучи уверенным в том, что общается со своей знакомой, мужчина перевел указанную сумму, после чего решил перезвонить знакомой и уточнить, поступили ли на счет деньги. Женщина сообщила, что ее страница в социальной сети кем-то взломана, деньги она не просила. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».