2018-12-18T10:01:10+03:00
Происшествия

Ямалец поверил фотографии подруги и отдал десять тысяч неизвестным

Мужчина не знал, что страница взломана
Алена Кульмухаметова
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Взломщики соцсетей неплохо зарабатывают на доверчивых ямальцах. Деньги они выманивают в долг от лица их знакомых.

Пуровские полицейские сообщают, что на страницу местного жителя в социальной сети поступило сообщение от его знакомой с просьбой одолжить ей 10 800 рублей. Будучи уверенным в том, что общается со своей знакомой, мужчина перевел указанную сумму, после чего решил перезвонить знакомой и уточнить, поступили ли на счет деньги. Женщина сообщила, что ее страница в социальной сети кем-то взломана, деньги она не просила. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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