2018-12-18T09:47:34+03:00
Общество

На Ямале волонтёры подвели итоги года

Они поделились с губернатором впечатлениями от форума добровольцев
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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В Национальной библиотеке окружной столицы губернатор Ямала встретился с активистами общественных движений, организаторами тематических акций, представителями профильных учреждений и некоммерческого сектора. Всего в мероприятии приняли участие более 30 человек из всех районов округа.

- Я очень рад, что в этом году мы набрали такие темпы, новые инициативы запустили. Многие из них получили высокую оценку на региональных и всероссийских конкурсах. Вы делаете одну из самых главных работ. Потому что она делается от всего сердца, она настоящая, и наша задача – вам помогать и вас поддерживать, - сказал Дмитрий Артюхов.

Во время неформальной встречи ямальцы поделились с губернатором впечатлениями от форума добровольцев, который прошёл в Салехарде в конце ноября 2018 года.

Одним из значимых событий регионального форума стала акция «10 добрых дел», объединившая сразу несколько важных направлений.

Отметим, Дмитрий Артюхов активно поддерживает добровольческие инициативы. В разговоре с волонтёрами губернатор рассказал о личном опыте участия в акциях «ПомогаяВдохновляем», «Тёплый день», экологической акции «Зелёной Арктики» по уборке острова Заячий, экоакции по посадке деревьев «Городская среда – делай добрые дела!» (в целом, по итогам 2018 года ямальскими волонтёрами посажено 8 тысяч деревьев).

Пять проектов жителей округа вышли в финал конкурса «Доброволец России-2018». В общей сложности на федеральном портале зарегистрировано более 3000 ямальцев.

Отметим. Что на сегодняшний день в ЯНАО действуют свыше 170 волонтёрских объединений с общим охватом порядка пяти тысяч человек. Что важно, в добрых инициативах задействованы люди разных профессий и возрастов: к примеру, «серебряному» волонтёру из Губкинского 81 год.

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