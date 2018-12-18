2018-12-18T09:02:59+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на Ямале произошло 8 ДТП

Обошлось без пострадавших
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоиспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоиспекции ЯНАО
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, последствиями которых стали механические повреждения автомобилей. Люди остались целы и невредимы.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, всего с начала 2018 года на ямальских дорогах в 5448 зарегистрированных ДТП погибли 40 человек, в их числе 3 ребенка и 583 человека травмированы, в их числе 65 несовершеннолетних.

Отметим, что сейчас в округе метут метели и бушуют сильные ветра, идут снегопады, видимость на дорогах плохая. Автовладельцам рекомендуется быть осторожными и внимательными на дорогах. Кроме того, из-за высокой температуры воздуха закрыты некоторые зимники.

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