Год условно получил житель Тарко-Сале за оторванный погон и удар в лицо полицейского

18 Дек. 08:42 2018-12-18T08:42:56+03:00

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Нападение на полицейского закончилось сроком для жителя Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. Мужчина в пылу ссоры напал на стража порядка, которого вызвала супруга дебошира.

По данным УМВД ЯНАО, в октябре 2018 года участковый выехал по адресу для разбирательства по обстоятельствам семейного скандала. По прибытии участковый полиции потребовал успокоиться 40-летнему таркосалинцу. Однако злоумышленник стал оказывать сопротивление полицейскому, сорвал с форменной куртки участкового погон, ударил по лицу и пытался уронить полицейского на землю.

За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей Пуровский районный суд признал ранее не судимого таркосалинца виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.