2018-12-18T07:57:23+03:00
Общество

Переселенцы выбирают Новый Уренгой

Чаще всего соотечественников привлекает этот северный город
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Наибольшей популярностью Ямал пользуется у соотечественников из стран ближнего зарубежья: Украины, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Киргизии. Среди переселенцев также есть соотечественники из Болгарии, Латвии и Литвы. Об этом говорили в правительстве округа на заседании межведомственной комиссии по реализации комплексной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в ЯНАО на 2013-2018 годы».

- Все муниципальные образования округа участвовали в приёме соотечественников. Следует отметить, что в большинстве соотечественники выбирали для переселения промышленно развитые муниципальные образования. Лидером за весь период реализации программы остаётся Новый Уренгой,- отметил заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей округа Александр Мажаров.

Отмечается, что по уровню образования 70% переселенцев имеют высшее образование, 25% - среднее профобразование, начальное профессиональное образование – 2% переселенцев, 3% - полное среднее образование.

Заместитель губернатора рассказал и о мерах дополнительной поддержки для участников программы. Большинство воспользовалось единовременной выплатой на обустройство и оформление документов. Используется и мера по компенсации за съём жилого помещения. Есть также социальная выплата на приобретение жилых помещений, предоставляемая департаментом строительства и жилищной политики округа: с 2016 года 46 семей с её помощью смогли решить жилищный вопрос.

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