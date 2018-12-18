Погода на Ямале 18 декабря: снегопад и сильный ветер

18 Дек. 07:14 2018-12-18T07:14:28+03:00

Фото с сайта МЧС России по ЯНАО

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В Салехарде переменная облачность, небольшой снег. Ветер 7-12 метров в секунду, при порывах до 21 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4, -8 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, небольшой снег. Ветер 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -7 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 10-13 метров в секунду, при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха: -6, - 10 градусов.

В Надыме переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 8-11 метров в секунду, при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -5 градусов.

В Лабытнанги переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный, западный7-9 метров в секунду при порывах до 21 метра в секунду. Температура воздуха: -4, -8 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-10 метров в секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -4, -7 градусов.

В Муравленко облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 10-12 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -9 градусов.