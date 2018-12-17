В Тарко-Сале любитель езды по тротуарам даёт показания в полиции

17 Дек. 15:37 2018-12-17T15:37:27+03:00

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Житель Тарко-Сале Пуровского района прокатился с ветерком по тротуарам в «Парке Здоровья», где прогуливаться на авто нельзя. Видео о своем «подвиге» он выложил в Instagram. Ролик появился в городской группе «Тарко-Сале» в социальной сети ВКонтакте.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции Пуровского района вынесено определение о возбуждении административного расследования за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения.

Накануне нарушитель дал показания в городском отделе ГИБДД. Оформлен протокол об административном правонарушении. Водитель «Mercedes» заплатит штраф в размере две тысячи рублей.