2018-12-17T15:37:27+03:00
Общество

В Тарко-Сале любитель езды по тротуарам даёт показания в полиции

На автохама пожаловались горожане
Алена Кульмухаметова
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Житель Тарко-Сале Пуровского района прокатился с ветерком по тротуарам в «Парке Здоровья», где прогуливаться на авто нельзя. Видео о своем «подвиге» он выложил в Instagram. Ролик появился в городской группе «Тарко-Сале» в социальной сети ВКонтакте.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции Пуровского района вынесено определение о возбуждении административного расследования за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения.

Накануне нарушитель дал показания в городском отделе ГИБДД. Оформлен протокол об административном правонарушении. Водитель «Mercedes» заплатит штраф в размере две тысячи рублей.

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