2018-12-17T15:28:01+03:00
Общество

В Уренгое открыли новый кинозал

Ямальцы могут смотреть лучшие современные кинофильмы на большом экране
Алена Кульмухаметова
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Накануне в посёлке Уренгой Пуровского района торжественно открыли новый кинозал. Событие стало возможным благодаря энтузиастам – коллектив уренгойского Дома культуры "Маяк" выиграл Грант Фонда кино в размере пяти миллионов рублей на создание условий для показа премьерных фильмов.

На выделенные средства "Маяк" приобрел систему многоканального звука, мощный цифровой проектор и экран, и теперь приглашает земляков вместе со всей страной и миром смотреть лучшие современные кинофильмы на большом экране.

К слову, в годы активного развития поселка, в 70-х и 80-х годах уренгойцы очень любили ходить в кино и регулярно посещали киносеансы, которые проходили в старом здании Дома культуры "Маяк".

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