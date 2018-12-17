2018-12-17T15:05:09+03:00
Происшествия

В Ноябрьске похищено 215 тонн газового конденсата

Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Ущерб почти на два миллиона рублей предприятию ТЭК наснесли воры, сделав врезку в газопровод.

Как сообщает УМВД ЯНАО, полицейские установили, что в период времени с мая по декабрь 2018 года неизвестные сделали врезку в нефтепровод и похитили 215 тонн газового конденсат, чем причинили материальный ущерб одному из газодобывающих предприятий города Ноябрьск более 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Оперативники установили, что в последствие похищенное сырье реализовывалось и вывозилось железнодорожным и автомобильным транспортом в различные регионы России.

Накануне были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались трое жителей города Ноябрьска.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет.

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