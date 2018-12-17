В Салехарде зажгли огни на городской ёлке

17 Дек. 14:52 2018-12-17T14:52:12+03:00

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В окружной столице Ямала торжественно открыли ледовый городок и зажгли огни на главной ёлке города.

В администрации Салехарда рассказали, что над созданием ледяной сказки трудились скульпторы из Барнаула. На площади Центра культуры и спорта «Геолог» появились горки и ледовые скульптуры, в центре установили новую двадцатиметровую елку. В этом году все гости попали в царство "Снежной королевы".

Дед Мороз и Снегурочка, Снежная королева, горки и лабиринты - все объекты без исключения дополнены яркой подсветкой.

- Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо всем, кто создал эту новогоднюю сказку. Я уверен, что ледовый городок станет любимым местом отдыха и будет радовать нас как можно дольше. А всем вам я желаю хорошего предновогоднего настроения, счастья и крепкого здоровья. А сейчас давайте вместе зажжем огни на нашей новогодней елочке, - сказал глава города Иван Кононенко.

Прокричав заветные слова: «Раз, два, три елочка гори!», красавица елочка заблистала разноцветными огоньками, а в честь открытия прогремел салют.