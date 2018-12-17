2018-12-17T13:58:52+03:00
Происшествия

Житель Ноябрьска отдал за несуществующие запчасти 55 тысяч рублей

Деньги он перевёл по просьбе мошенников
Алена Кульмухаметова
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Очередной житель Ноябрьска стал жертвой мошенников из сети. Он перечислил неизвестным 55 тысяч рублей.

По данным УМВД ЯНАО, 6 декабря ноябрянин на интернет-сайте нашел объявление о продаже автозапчастей и созвонился с предполагаемым продавцом. Обговорив сроки отправки и оплату, мужчина перевел на банковский счет неизвестного 55 тысяч рублей.

После оплаты ему пришло сообщение, что деньги получены, готовятся необходимые документы для отправки двигателя. После этого ноябрянин неоднократно пытался дозвониться до продавца, но его телефон был недоступен. До настоящего времени товар не доставлен. Мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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