2018-12-17T13:46:19+03:00
Общество

Офтальмологи на новом оборудовании могут выявлять на ранней стадии патологии у юных ямальцев

На аппараты потратили несколько десятков миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Новые инструменты для современной диагностики заболеваний и врождённых патологий органов зрения получило офтальмологическое отделение Новоуренгойской центральной городской больницы.

Прежде всего, это ретинальная камера RetCam3. Она предназначена для быстрого и простого выполнения широкоформатных снимков высокого разрешения и видеозаписи изображения глаза (включая сетчатку, роговицу и передний сегмент). Её стоимость составляет более 13 миллионов рублей.

По данным специалистов, на сегодняшний день в числе наиболее серьёзных заболеваний стоит ретинопатия недоношенных, которая может привести к слабовидению или слепоте. Выявить данную патологию позволяет приобретенная ретинальная камера.

- Чтобы новорожденных, нуждающихся в выхаживании, не отправлять в другие города, мы приобрели такую камеру. С помощью неё возможно осматривать и взрослых, но пока основные наши пациенты – недоношенные дети и дети первого года жизни. Фотографии и видео получаются в высоком качестве и разрешении, сегодня это лучшее, что есть в мире. Мы видим патологию глазного дна, сетчатку, зрительный нерв, сосуды и если есть – новообразования или аномалии развития. Кроме того, мы можем следить за динамикой изменений в органах зрения после проведения хирургических вмешательств, - рассказал заведующий отделением, врач-офтальмолог Денис Ведяшкин.

Также в арсенале врачей появился автоматический периметр Tomey АP-3000. Он позволяет определить порог чувствительности сетчатки и выполнять быстрый скрининговый тест.

Ранее для отделения был приобретён оптический когерентный томограф Spectralis – бесконтактный офтальмологический прибор формирования изображения ткани глаза. Оборудование ждали много лет и приобрели за счёт средств окружного бюджета.

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