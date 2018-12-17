2018-12-17T13:24:51+03:00
Происшествия

Запчасти из гаража на 43 тысячи рублей пропали у ямальца

Вора нашли оперативники
Алена Кульмухаметова
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Гаражный кооператив посёлка Уренгой стал местом преступления. Полицейские нашли вора в посёлке.

По информации УМВД ЯНАО, житель посёлка Уренгой заявил о том, что неизвестный украл его автозапчасти на сумму 43 тысячи рублей.

Оперативники установили ранее судимого 29-летнего жителя поселка, причастного к хищению чужого имущества. Злоумышленник в краже признался, запчасти он перепродал уже другому лицу. Полицейским удалось изъять чужое имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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