Запчасти из гаража на 43 тысячи рублей пропали у ямальца
Вора нашли оперативники
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Гаражный кооператив посёлка Уренгой стал местом преступления. Полицейские нашли вора в посёлке.
По информации УМВД ЯНАО, житель посёлка Уренгой заявил о том, что неизвестный украл его автозапчасти на сумму 43 тысячи рублей.
Оперативники установили ранее судимого 29-летнего жителя поселка, причастного к хищению чужого имущества. Злоумышленник в краже признался, запчасти он перепродал уже другому лицу. Полицейским удалось изъять чужое имущество.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Мужчина находится под подпиской о невыезде.