Запчасти из гаража на 43 тысячи рублей пропали у ямальца

17 Дек. 13:24 2018-12-17T13:24:51+03:00

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Гаражный кооператив посёлка Уренгой стал местом преступления. Полицейские нашли вора в посёлке.

По информации УМВД ЯНАО, житель посёлка Уренгой заявил о том, что неизвестный украл его автозапчасти на сумму 43 тысячи рублей.

Оперативники установили ранее судимого 29-летнего жителя поселка, причастного к хищению чужого имущества. Злоумышленник в краже признался, запчасти он перепродал уже другому лицу. Полицейским удалось изъять чужое имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Мужчина находится под подпиской о невыезде.