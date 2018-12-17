Пять спектаклей приготовил театр Ноябрьска за десять месяцев

17 Дек. 12:35 2018-12-17T12:35:26+03:00

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В департаменте культуры Ямала состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур на соискание специальной профессиональной премии в сфере культуры «Событие года».

В текущем году на конкурс представлено 15 проектов, которые реализованы творческими коллективами библиотечных, музейных и культурно-досуговых учреждений региона.

По информации департамента, лучшим стал проект «Театр. Быть или не быть…», представленный дворцом культуры и кино «Русь» из Ноябрьска. Свою активную деятельность муниципальный театр начал в этом году. На сегодняшний день в театре служат девять актёров. За 10 месяцев работы в репертуаре – пять спектаклей.

В 2019 году к выпуску готовятся ещё пять постановок. В перспективе планируется выпуск четырёх спектаклей в сезон. Репертуар театра будет обновляться постановками художественного руководителя театра, режиссёра Анатолия Лобанова, а также штатных и приглашённых актёров.