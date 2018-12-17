В минувшие выходные на дорогах Ямала пострадали 8 человек

17 Дек. 11:55 2018-12-17T11:55:36+03:00

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Снегопады и нарушения водителями правил дорожного движения привело к большому количеству ДТП на ямальских дорогах.

Так по информации Госавтоинспекции ЯНАО, 15 декабря в 21 часа 10 минут на регулируемом перекрестке улиц Ямальская – З. Космодемьянской в Салехарде, водитель «Renault» выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с «Peugeot». В результате ДТП водитель и пассажир «Peugeot» получили травмы.

16 декабря в 00 часов 30 минут на улице Мира посёлка Ханымей Пуровского района водитель «Hyundai» при выезде с внутридворовой территории, не предоставила преимущество в движении «Chevrolet Niva». В результате ДТП пострадала виновница аварии.

В это же день в 17 часов 20 минут на нерегулируемом перекрестке улицы Таежная – проезд №4П города Новый Уренгой, водитель «ВАЗ 2112», не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди двигающимся «ВАЗ 21093». В результате ДТП водитель «ВАЗ 21093» получил телесные повреждения.

В Ноябрьске около 18 часов на регулируемом перекрестке улиц Энтузиастов - Шевченко водитель «ВАЗ 2131» при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с «Daewoo», двигающимся со стороны встречного направления прямо. В результате ДТП водитель «ВАЗ», водитель и пассажир «Daewoo» получили различные травмы.

Также в Ноябрьске около 20 часов 30 минут на нерегулируемом перекрестке улице 40 лет Победы-Ленина «ВАЗ 21124» при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с «Daewoo», движущемся со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель «ВАЗ 21124» травмирован.

За прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 8 человек травмированы.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5437 зарегистрированных ДТП погибли 40 человек, в их числе 3 ребенка и 582 человека травмированы, в их числе 65 несовершеннолетних.