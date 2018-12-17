На Ямале судят инспектора Росрыболовства и депутата за крупную взятку

17 Дек. 11:32 2018-12-17T11:32:47+03:00

У них арестовали имущество на 19 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Расследование уголовного дела в отношении начальника и инспектора отдела по ЯНАО Нижнеобского Росрыболовства в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в отношении депутата Салехардской городской Думы, обвиняемого в даче взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие в крупном размере. Депутат оказался генеральным директором фирмы.

По информации следственного комитета Ямала, 2 ноября 2017 году обвиняемые получили от генерального директора коммерческой организации взятку в сумме 200 тысяч рублей, которую впоследствии разделили между собой.

На первоначальном этапе предварительного следствия судом в отношении начальника отдела избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении инспектора – содержание под домашним арестом, в отношении генерального директора организации – подписка о невыезде. С целью обеспечения судебного решения следствием установлено и арестовано имущество обвиняемых на общую сумму около 19 миллионов рублей, а именно недвижимость, земельные участки и транспортные средства.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Салехардский городской суд для рассмотрения по существу.