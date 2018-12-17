На Ямале 120 сирот получили ключи от новых квартир

17 Дек. 09:42 2018-12-17T09:42:36+03:00

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В этом году департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО вынесены решения о предоставлении квартир 152 детям. Из них ключи получили уже более 120 ямальцев.

Как сообщает портал правительства округа, остальные тоже скоро заселятся в новое жильё, причём двое из них воспользовались предложением департамента переехать в Тюмень в микрорайон Ямальский-2. Порядок действует с 2014 года, с начала его реализации более ста детей-сирот приняли решение переехать в Тюмень.

Всего на эти цели программы в этом году выделено 530 миллионов рублей из окружного бюджета и 1,168 миллионов рублей из федерального бюджета. Согласно списку департамента образования ЯНАО, 158 детей-сирот будут обеспечены жильём до конца этого года. Список пополняется в течение года по наступлению у ямальцев такого права. Департамент строительства сообщает, что квартиры таким детям предоставляются своевременно.

Уже известно, что на реализацию направления в 2019 году выделили 500 млн рублей из бюджета округа, получить государственную поддержку смогут порядка 160 детей-сирот.