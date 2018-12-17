В Губкинском будут судить родителей, чей малыш задохнулся в стиральной машине

17 Дек. 09:00 2018-12-17T09:00:22+03:00

Они не обеспечили присмотр за сыном

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Страшная трагедия случилась глубокой ночью 13 декабря. Родители не обнаружили своего сына сладко-спящим в кровати и начали поиски. Находка была ужасной.

По информации следственного комитета Ямала, следователи из Губкинского возбудили уголовное дело в отношении супругов, подозреваемых в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия ночью 13 декабря полицию поступило сообщение о том, что в квартире местных жителей обнаружено тело 3-летнего мальчика. Выяснилось, что в указанное время родители ребенка находились дома и не обеспечили присмотр за своим малолетним сыном, который беспрепятственно ночью прошел в ванную комнату и залез внутрь стиральной машины. Смерть малолетнего ребенка наступила в результате механической асфиксии, вызванной нахождением в герметично-закрытом корпусе стиральной машины.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.