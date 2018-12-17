2018-12-17T08:40:02+03:00
Общество

На выставке «Малый и средний бизнес Ямала» стенды представили 140 предпринимателей

Интерес у посетителей вызвала 3D экспозиция
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Выставка открылась 14 декабря в Новом Уренгое. Её посетил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В этом году на мероприятие заявилось рекордное число участников – более 140 бизнесменов, руководителей и представителей различных организаций.

- По этой выставке мы видим, что успешных бизнесменов с каждым годом становится всё больше. В этом плане тенденцию диктуют сами ямальцы. Наращивают популярность сферы образования, услуг, производства фирменных продуктов питания – то, что находится в шаговой доступности от людей, - отметил губернатор ЯНАО.

В стилизованных павильонах были представлены такие направления предпринимательства, как производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; туристический бизнес; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; полиграфическая и сувенирная продукция; добыча сырой нефти и природного газа; стоматологическая практика; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; деятельность по подбору персонала; гостиничный сервис; деятельность в области связи на базе проводных технологий; оформление интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; розничная торговля медицинской техникой и ортопедическими изделиями и т.д.

Интерес у посетителей вызвала 3D экспозиция – часть большого проекта «Информационная модель Ямала». В режиме цифровой реальности здесь представлен интерактивный макет города, где обозначены объекты и предприятия города, в том числе – сектор малого и среднего бизнеса.

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