Тюменский офис Сбербанка продлил режим работы

17 Дек. 07:53 2018-12-17T07:53:17+03:00

Можно совершать необходимые финансовые операции в круглосуточной зоне самообслуживания

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Офис Сбербанка № 29/026, расположенный по адресу: город Тюмень, улица Беляева, 35, корп. 1/2 продлил режим работы на один час. Новый график работы офиса:

понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00

суббота: с 10:00 до 16:00

воскресенье: выходной

Также клиенты Сбербанка могут совершать необходимые финансовые операции в круглосуточной зоне самообслуживания, с помощью дистанционных сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Подробную информацию о режиме работы офисов можно узнать на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».