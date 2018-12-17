Тюменский офис Сбербанка продлил режим работы
Можно совершать необходимые финансовые операции в круглосуточной зоне самообслуживания
Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Офис Сбербанка № 29/026, расположенный по адресу: город Тюмень, улица Беляева, 35, корп. 1/2 продлил режим работы на один час. Новый график работы офиса:
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00
суббота: с 10:00 до 16:00
воскресенье: выходной
Также клиенты Сбербанка могут совершать необходимые финансовые операции в круглосуточной зоне самообслуживания, с помощью дистанционных сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».
Подробную информацию о режиме работы офисов можно узнать на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».